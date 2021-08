Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Belgique de Formule 1, commencé avec plus de trois heures de retard et limité à seulement deux tours derrière la voiture de sécurité, à cause de la pluie incessante sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le Néerlandais a devancé George Russell (Williams) et Lewis Hamilton (Mercedes), 3e et toujours leader du championnat.

"Cette deuxième place, c’est une sorte de récompense pour la belle qualification. Je veux surtout remercier les fans, ils sont restés durant des heures. C’est un moment important pour le team et pour moi-même", a indiqué Russell.

►►► À lire aussi : Max Verstappen : "Si on était parti vers 15H, je pense qu'on aurait pu boucler quelques tours"

"Je suis vraiment désolé pour les fans. Ils sont incroyables, formidables. Ils ont attendu très longtemps pour cette éventuelle course. Deux tours : on a fait le minimum pour que ce soit considéré comme une course. On ne voyait rien cinq mètres devant soi. C’était impossible de rouler à fond, la visibilité était trop faible. C’est très dommage car j’avais clairement envie de rouler", a lui ensuite précisé Hamilton.

Avant de conclure : "On pourrait les rembourser car il n'y a pas vraiment eu de course. Au moment où ils ont envoyé les voitures en piste au bout de plus de trois heures, rien n'avait changé au niveau des conditions. Le but était de nous faire boucler les 'deux tours légaux'. Ce n'est pas une bonne vision selon moi. Ce que j'ai compris : c'est que si la course débutait, les spectateurs ne seraient pas remboursés. Mais je me trompe peut-être..."