Après une première partie de saison à rebondissements, achevée par deux Grands Prix spectaculaires en Grande-Bretagne et en Hongrie, la F1 reprend à Spa-Francorchamps, en Belgique, avec Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) séparés de huit points seulement.

Grand perdant des deux dernières courses, le Néerlandais s'est fait doubler en tête du classement par le Britannique, qui vise ce week-end une 100e victoire.

"Je dois reconnaitre que je me sens rafraichi et relax après cette pause de pratiquement un mois. Arriver ici en étant leader du championnat, c'est complètement inattendu. On ne s'y attendait pas il y a quelques courses, mais c'est notre position actuelle. Rester devant durant la deuxième période de cette saison, ce sera un challenge incroyable. On doit vraiment se concentrer sur les points positifs dans cette première moitié de saison et essayer de poursuivre. C'est assez difficile de prédire l'intensité de la lutte pour la suite de cette année. Ca va un peu dépendre des améliorations techniques qu'une équipe ou l'autre va parvenir à apporter", a indiqué Lewis Hamilton à notre micro ce jeudi.

Le champion en titre a également répondu à une question sur la difficulté d'accéder à la F1, lui qui a dû, au vu de moyens financiers modestes de sa famille, se bagarrer pour accéder à ce niveau. "La Formule 1 reste un sport réservé aux plus riches. La discipline coûte au moins trois fois plus cher aujourd'hui par rapport au moment où j'ai débuté. Si j'avais débuté maintenant, je ne serais sans doute pas arrivé en F1. Certains changements vont peut-être intervenir à l'avenir, des pilotes avec des moyens plus modestes ou venant de différents horizons économiques y parviendront peut-être", a poursuivi le Britannique.

Avant de conclure : "En tant que pilote, on peut essayer de mettre un peu de pression sur l'industrie en général. Le challenge reste compliqué car beaucoup n'accorde aucune importance à ce sujet. A titre personnel, j'essaie de faire bouger les choses avec ma fondation Mission 44."