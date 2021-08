Ce week-end, place à la douzième manche de la saison de Formule 1, le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Un rendez-vous qui intervient pratiquement un mois après la dernière épreuve, le GP de Hongrie remporté... par Esteban Ocon (Alpine).

"C'est top d'arriver ici et de voir que toute l'équipe a le sourire. C'est énorme d'avoir un cadeau comme ça pour le travail fourni durant l'année. Ca met un boost à tout le monde, à l'usine ou en piste. Je commence à réaliser, forcément. Le passé n'a toutefois pas de futur donc il faut qu'on se concentre sur la course suivante. Se qualifier dans le top 10 et marquer des points, ce sera un week-end réussi", sourit, derrière son masque, le Français.

"Gagner en F1, c'est une partie du rêve qui se réalise. Je veux gagner des titres dans le futur. Gagner une course, ça fait partie de ce chemin. Ca a été 20 ans de travail pour en arriver là. C'est top, mais ce n'est, je l'espère, que le début", indique-t-il ensuite à notre micro.

Un autre pilote français s'est présenté face à nous ce jeudi, il s'agit de Pierre Gasly (Alpha Tauri). "Spa-Francorchamps, c'est une des plus belles pistes de l'année, ça a toujours été une des mes préférées. Le circuit est tellement long, on a l'impression d'être ailleurs, de ne pas être sur un circuit normal. Le deuxième secteur dans la forêt, ça donne une sensation particulière, on se sent dans son monde. Le temps est mitigé pour tout le week-end, il y a des risques de pluie tous les jours. Ca va sûrement être très intéressant. Il y a naturellement des émotions mitigées ici pour moi (ndlr : le décès de son pote Anthoine Hubert). Je pense tout le temps à lui, mais il faut faire avec. On va essayer de performer du mieux possible, c'est ce qu'il aurait voulu", analyse le Français de 25 ans.

Et d'ajouter : "8 fois dans les points en 11 courses ? Je suis une personne très positive, c'est donc un objectif d'être le plus souvent possible dans le top 10. On a une bonne équipe, on arrive à optimiser la voiture tous les week-ends. Il faut continuer de la sorte car la bagarre pour la 5e place des constructeurs est serrée avec Alpine et Aston Martin. Ca serait top de donner ce résultat à l'équipe, il s'agirait de son meilleur résultat en F1."

"Mon objectif, ça reste d'être un jour champion du monde. J'essaie de prendre un maximum d'expérience et de pousser l'équipe vers l'avant. Se battre avec des teams officiels comme Ferrari ou McLaren, c'est assez beau. On pense toujours à la suite. Je suis encore sous contrat avec Red Bull donc mon avenir est ici pour le moment. On verra les intentions de chacun par après", a conclu Gasly