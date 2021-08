Douzième manche de la saison 2021 de Formule 1 ce week-end, le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps.

Lewis Hamilton (Mercedes) occupe la tête du championnat, 195 unités, devant Max Verstappen (Red Bull), 187. Le surprenant et efficace Lando Norris (McLaren) occupe toujours le 3e rang, avec 113 points.

"Pour être franc, je n'ai pas pensé à la course automobile durant le break estival. Ce n'est pas évident de le faire, mais c'est beau quand on y parvient. C'est agréable de déconnecter car il y a beaucoup de courses et de voyages. Maintenant que vous me posez la question, oui bien sûr, je peux être très satisfait de la première partie de la saison. On bat Ferrari et on se place devant une Red Bull et une Mercedes... C'est un super boulot de notre part ! Je veux rester à cette 3e place générale le plus longtemps possible. Je ne vais toutefois pas être déçu ou surpris s'ils me repassent. Mon objectif est clair : continuer de la sorte. Le dernier rendez-vous était mon unique abandon jusqu'ici", indique le souriant britannique à notre micro.

"Je suis une personne plutôt négative. Je m'emballe rarement, j'ai plutôt tendance à ne pas exciter les choses. Je suis excité quand on livre une bonne course avec le team, mais on réalise assez vite qu'on n'obtiendra pas spécialement un aussi bon résultat le week-end suivant. Il y a toujours beaucoup de travail à fournir si on veut récolter des bons résultats. Je pense que cela a toujours été bénéfique pour moi d’être très dur avec moi-même, et même si cela n’a pas toujours été évident mentalement, cela me pousse à travailler dur, à toujours vouloir être meilleur. Ces dix ou quinze dernières années passées derrière le volant, cela m’a clairement aidé à devenir le pilote que je suis aujourd’hui", poursuit-il.

Et de conclure : "Je suis à moitié de nationalité belge. Je suis fier de l'être. La moitié de ma famille vit en Belgique, du côté de ma mère. Ils ne pourront pas tous venir me supporter cette année à cause du coronavirus. J'aime ce circuit, je vais tenter de faire le maximum pour eux. je chéris ce Grand Prix de la même manière que le Grand Prix de Grande-Bretagne ! Bien sûr, j’ai plus de fans en Grande-Bretagne, mais j’ai aussi beaucoup de supporters en Belgique et en Flandre, parce que j’ai en partie grandi ici."