Max Verstappen (Red Bull) a pris la pole position du Grand Prix de Belgique en Formule 1 devant le surprenant George Russell (Williams), lors de qualifications retardées puis interrompues à cause de la forte pluie, samedi à Spa-Francorchamps.

Lewis Hamilton (Mercedes), leader du championnat du monde avec huit points d'avance sur Verstappen avant cette 12e manche de l'année, a réalisé le 3e temps devant Daniel Ricciardo (McLaren).

"Sincèrement, je ne sais pas quoi dire ! Je ne pensais pas pouvoir rêver de cela avant la séance qualificative. On était au bon moment sur la piste et j’étais en confiance. On verra ce qu’on pourra faire lors de la course dimanche", a indiqué Russell.

"Je n’avais absolument rien à perdre. On était déjà en Q3, ce n’est pas la norme habituelle pour nous. La séance était déjà réussie. Je me suis dit ‘Allez, donne tout !’. C’est dingue ! Avec cette bonne position de départ, je vais essayer de récolter des points durant la course", a aussi souri le possible futur pilote Mercedes.