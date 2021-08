Le GP de Belgique s'est terminé d'une bien triste manière dimanche à Spa. Le 12e rendez-vous de la saison en Formule 1 a été définitivement arrêté alors que les pilotes n'ont pu effectuer que quatre tours, tous sous voiture de sécurité en raison de la pluie. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a été déclaré vainqueur, devant les Britanniques George Russell (Williams) et Lewis Hamilton (Mercedes).

"Le feeling est très négatif après cette course. Les fans ont été incroyables ce week-end malgré les conditions exécrables. C'était tellement un plaisir de les revoir. Ils n'ont pas mérité ce temps. Les conditions étaient très mauvaises, la visibilité était totalement insuffisante. Je suis choqué par l'attribution des points alors qu'on a juste bouclé deux tours derrière la safety car. Je suis 11e, je n'avais aucune chance de faire quoi que ce soit. Ils décident malgré tout de donner des unités avec une non-course, c'est un non-sens. On a fait les tours uniquement pour donner des points, les conditions n'avaient pas évolué. C'était un show très étrange. On a essayé, la FIA a essayé, mais les conditions n'ont jamais été suffisantes. Ce n'est la faute de personne", a expliqué, avec un certain agacement, l'Espagnol Fernando Alonso.