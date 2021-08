Max Verstappen (Red Bull) s'est imposé ce dimanche durant le Grand Prix de Belgique de Formule 1 sur le tracé de Spa-Francorchamps. Une course très étrange qui n'aura, au vu des conditions météos pourries, finalement duré que deux tours.

"Les fans ont affiché beaucoup de passion dans les gradins. On est triste pour eux, mais c'était clairement impossible. On a fait tout ce qu'on a pu, il y avait toutefois zéro visibilité. La FIA a pris une bonne décision, ça aurait été dangereux de courir. Si on avait roulé, il y aurait eu un accident, tous les pilotes sont d'accord. On a choisi l'option safe, mais c'est ce qu'il fallait", a indiqué Esteban Ocon.

"Fernando Alonso n'a pas tort sur l'attribution des points. Après, ceux qui ont fait le job en qualifications sont tout de même récompensés. C'est bien pour eux, ils ont fait du super travail. On a fait deux tours, c'est un peu dommage. Je marque des points, mais on en perd un peu sur nos concurrents directs. On aurait pu marquer des points avec les deux voitures s'il y avait eu une course", a conclu le récent vainqueur du rendez-vous en Hongrie.