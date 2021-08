Meilleur temps de la première séance libre ce vendredi matin au Grand Prix de Belgique de Formule 1, à Spa-Francorchamps, Valtteri Bottas (Mercedes) a échoué d'un rien derrière Max Verstappen (Red Bull) dans la deuxième séance disputée ce vendredi après-midi.

Le troisième temps a été signé par Lewis Hamilton, champion en titre, sur la deuxième Mercedes. L'écart entre les trois premiers est de moins d'un dixième. C'est annonciateur d'un gros duel sur cette douzième manche de la saison 2021.

Reparti en fin de séance, Verstappen est parti à la faute entre les Combes et le virage de Bruxelles. Le drapeau rouge brandi à 3 minutes de la fin de la séance a clôturé celle-ci. Quelques minutes plus tôt, Charles Leclerc (Ferrari) était sorti au même endroit, provoquant un premier drapeau rouge.

Derrière Verstappen, Bottas et Hamilton, on retrouve l'Alpine de Fernando Alonso et l'Alpha Tauri de Pierre Gasly.

La troisième séance libre se tiendra samedi à 12H00. Elle sera également à suivre en direct vidéo sur RTBF Auvio et RTBF.be/sport.