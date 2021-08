Max Verstappen (Red Bull) a été désigné vainqueur du Grand Prix de Belgique après seulement deux tours de circuit derrière la voiture de sécurité et plus de trois heures de retard à cause de la pluie incessante à Spa-Francorchamps.

►►► À lire aussi : Lewis Hamilton : "On pourrait rembourser les supporters car il n'y a pas vraiment eu de course"

"Ne pas avoir fait un seul tour… c'est une course très bizarre. Je remercie les fans présents dans les tribunes, ils sont restés sous la pluie toute la journée et cette course n'est jamais partie. Les conditions de la piste n'étaient pas si mauvaises, mais la visibilité était presque nulle. Avec ce qui s'est passé il y a deux ans (ndlr : le décès d'Anthoine Hubert à Spa), je pense que c'était le bon choix. J'aurais voulu rouler, mais c'est le bon choix", a narré Charles Leclerc.

Et le pilote Ferrari d’ajouter : "On n'a pas peur, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut apprécier qu'il y ait des vies derrière les volants. S'il y avait eu un accident, on le regretterait beaucoup plus qu'aujourd'hui. On est là pour prendre des risques, mais quand la visibilité est nulle comme celle-ci, ce sont des risques qui ne valent pas le coup. Il y a un classement et un podium : c'est le règlement. Ca valait le coup d'essayer une deuxième fois à la fin de la course. A cause du règlement, ça a déclenché l'attribution des points aux pilotes. C'est bizarre d'avoir des points après une cours comme celle-ci, mais ce n'est pas possible de modifier le règlement."