7 septembre 2008. Le Grand Prix de Belgique, treizième manche de la saison 2008 de Formule 1.

Sur la grille de départ de ce GP de Belgique à Spa-Francorchamps, on retrouve, dans l'ordre, Lewis Hamilton (McLaren), Felipe Massa (Ferrari), Heikki Kovalainen (McLaren), Kimi Raikkonen (Ferrari) et Nick Heifeld (BMW). Les feux s'éteignent et l'auteur de la pole position garde son bien.

Pas pour longtemps puisque le pilote britannique part en tête-à-queue à la Source au deuxième tour. Raikkonen bondit en tête et ne cède sa position que lors des ravitaillements. Tout semble donc mener vers un succès du Finlandais, lauréat de l'épreuve en 2004, 2005 et 2007. Sauf qu'une pluie recouvre le circuit à trois tours de l'arrivée !

Hamilton saute sur l'aubaine et met une grosse pression sur le leader finlandais. Le Britannique prend sa chance dans le dernier virage du circuit... mais il coupe la chicane. Devinant que sa manœuvre sera jugée illicite, il laisse repasser Raikkonen. Le pilote Ferrari a été coupé dans son élan et Hamilton, conservant un petit avantage grâce à l'incident, déborde Iceman au bout de la ligne droite suivante, avant le freinage à la Source.

Le duel ne s'arrête pas là ! A deux tours de la fin, Hamilton est gêné par un attardé et Raikkonen reprend la tête... qu'il cède à nouveau à son adversaire après avoir commis une faute. Il finira dans un mur avant la fin du tour. Terrible désillusion pour le Finlandais qui ne marque pas la moindre unité.

Le spectacle se poursuit après la course : en fin d'après-midi, Hamilton écopera d'une pénalité de 25 secondes pour sa manœuvre. Résultat des courses, Massa est déclaré vainqueur devant Heidfeld, Hamilton devant se contenter du troisième rang. Un final sensationnel pour un lauréat inattendu.