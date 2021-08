15 septembre 1985. Le Grand Prix de Belgique, treizième manche de la saison 1985 de Formule 1.

Alain Prost sera-t-il le premier pilote français champion de l'histoire en F1 ? C'est la question qui est sur toutes les lèvres sur la grille de départ de l'épreuve spadoise. Si la course tourne à son avantage, la réponse sera affirmative. Au volant de sa McLaren, le Français a réalisé la pole position devant Ayrton Senna (Lotus), Nelson Piquet (Brabham), Michele Alboreto (Ferrari), Stefan Johansson (Ferrari) et Thierry Boutsen (Arrows).

►►► À lire aussi : Belgique 1970 : Pedro Rodriguez triomphe lors de la dernière édition sur le tracé de 14 kilomètres

Senna gâche la fête en surprenant Prost à l'extinction des feux. Il a plu abondamment et plusieurs pilotes partent à la faute au premier virage de la Source. Le leader brésilien s'est échappé, ne laissant que les miettes à ses adversaires. A commencer par Prost et Alboreto. Nigel Mansell (Williams) a, de son côté, enfin trouvé son rythme. Le Britannique déborde Alboreto, contraint à l'abandon quelques tours plus tard, puis Prost.

Après trente tours bouclés, à une quinzaine de secondes du leader, Keke Rosberg, sur l'autre Williams, tente d'attaquer son équipier Mansell. Les positions n'évoluent pas entre les hommes malgré la belle passe d'armes. La malchance touche ensuite Boutsen : le local de l'étape abandonne suite à un souci avec sa boite de vitesses, mais sera tout de même classé à la dixième position finale.

►►► À lire aussi : Belgique 1998 : Crash effroyable au départ, Schumacher veut se battre avec Coulthard

Un large soleil a succédé aux précipitations (des conditions météorologiques typiques de la Belgique et surtout de Spa-Francorchamps) et Senna, jamais inquiété, décroche sa première victoire sur le tracé belge (il s'y imposera aussi en 1988, 1989, 1990 et 1991). Mansell termine au deuxième rang, Prost au troisième. Le Français sera sacré un peu plus tard durant cet exercice 1985