F1 Bahrein : Un étourdissant Lewis Hamilton décroche sa 98e pole, bérézina chez Ferrari

Si le titre pilotes de cette saison 2020 est déjà la propriété de Lewis Hamilton, son septième, égalant le record de Michael Schumacher, et que l’écurie Mercedes a été couronnée "meilleur constructeur", le suspense reste entier pour l’attribution, notamment, de la deuxième place au classement des pilotes.

Les pilotes se retrouvent ce week-end à Bahrein, sur le circuit de Sakhir, pour la quinzième manche, sur 17, de la saison de Formule 1. Lors de la séance qualificative disputée ce samedi, la pole position a été décrochée par Hamilton, la 98e de sa carrière, avec le record du circuit à la clé (1:27.264).

>> LIRE AUSSI : Bahrein 2006 : Alonso écœure Schumacher, remontée géniale de Raikkonen

Le Britannique s'élancera aux côtés de son équipier Valtteri Bottas. Les Red Bull de Max Verstappen et Alexander Albon suivront en deuxième ligne. Cinquième, Sergio Perez (Racing Point) partira de la troisième ligne aux côtés de Daniel Ricciardo (Renault).

En première ligne à Sakhir en 2019, les Ferrari de Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont été éliminés en Q2 et prendront le départ côte à côte en 11e et 12e position.

>> LIRE AUSSI : Bahrein 2016 : Rosberg en balade, Hamilton percuté, Vandoorne brille pour sa 1ère

Dimanche, le départ du GP de Bahreïn sera donné à 15H10.