F1 Bahreïn : Romain Grosjean survit à un crash très impressionnant, sa Haas en feu et coupée en deux

F1 Bahreïn : Romain Grosjean survit à un crash très impressionnant, sa Haas en feu et coupée en... Alors que sa carrière en Formule 1 touche à son terme, le Français Romain Grosjean a sans doute vécu le moment le plus effrayant de sa carrière ce dimanche peu après le départ du Grand Prix de Bahreïn. Après un contact avec l'AlphaTauri du Russe Daniil Kvyat, la Haas de Romain Grosjean est allée s'encastrer à toute vitesse dans un rail de sécurité. Sa monoplace, qui s'est littéralement coupée en deux au moment de l'impact, a tout de suite pris feu. Romain Grosjean a réussi à s'extraire seul de sa voiture et semblait en bonne santé, bien que très pâle, au moment de monter dans l'ambulance pour rejoindre le centre médical.