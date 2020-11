F1 Bahreïn : Lance Stroll se retrouve "sur le toit" peu après le second départ - Formule 1 -... Après le crash très impressionnant du Français Romain Grosjean (Haas) lors du premier départ du Grand Prix de Bahreïn, le Canadien Lance Stroll (Racing Point) s'est lui aussi fait une belle frayeur peu après le second départ de la course, plus d'une heure et demi plus tard. Percutée par l'AlphaTauri de Daniil Kvyat, déjà impliqué dans l'accident de Romain Grosjean, la Racing Point de Lance Stroll s'est retrouvée sur le toit. Le Canadien s'est tant bien que mal extrait du baquet de sa monoplace, mais a évidemment été contraint à l'abandon.