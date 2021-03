Maintenant, fini de rigoler ou de cacher son jeu : place à la première séance de qualification de la saison disputée de nuit ce samedi sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn. Un événement à vivre en direct vidéo dès 15h55 !

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui se présente comme l'homme à battre après avoir dominé les tests hivernaux et les deux séances d'essais libres programmées vendredi, tentera d'aller décrocher la quatrième pole position de sa carrière.

Le pilote de la RB16B devra pour cela devancer les Mercedes, dont le réel niveau de performance reste une énigme, et son nouveau coéquipier mexicain Sergio Pérez.

En embuscade depuis le début du week-end, les McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo et les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz auront également un beau coup à jouer.

En 2020, la pole position n'a échappé aux Flèches d'Argent de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas qu'à deux reprises : en Turquie, lorsque la Racing Point de Lance Stroll pétait des flammes dans des conditions très particulières, et à Abu Dhabi, lors du dernier Grand Prix de la saison, quand Max Verstappen a dominé les deux Mercedes de moins d'un dixième.

L'année dernière, c'est le septuple Champion du Monde britannique Lewis Hamilton qui s'était offert la pole position en 1:27.264. LH avait ensuite remporté le Grand Prix devant... Max Verstappen.