29 novembre 2020. Grand Prix de Bahrein, quinzième manche de la saison 2020 de Formule 1.

Lewis Hamilton (Mercedes), déjà assuré de coiffer la couronne mondiale, a réalisé la pole position devant Valtteri Bottas (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) et Alex Albon (Red Bull) sur le circuit de Sakhir. Les feux rouges s'éteignent... c'est parti pour 57 tours ! Le Britannique garde sa première position tandis que son équipier finlandais se loupe complètement. Il est débordé par Verstappen, Sergio Perez (Racing Point) et Albon.

Dans la ligne droite après le troisième virage de ce premier tour, Daniil Kvyat (Alpha Tauri) et Romain Grosjean (Haas) se touchent. Le bolide du Français percute le rail, est littéralement coupé en deux et prend instantanément feu. Une scène effrayante où l'instinct de survie de Grosjean joue son rôle. Il parvient à s'extirper des flammes, aidé par les secours.

Un deuxième départ est donné quelques minutes après l'effroyable évènement, Hamilton gardant la tête une nouvelle fois. Mais c'est cette fois la safety car qui fait son apparition, la voiture de Lance Stroll (Racing Point) étant retournée suite à un contact avec Kvyat. Le Russe, trop optimiste, a tenté de passer à l'intérieur. Le Canadien va bien, deuxième ouf de soulagement.

A la relance, Hamilton est toujours devant Verstappen et Perez tandis qu'on assiste à un joli duel au milieu du peloton entre Carlos Sainz Jr (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault), Charles Leclerc (Ferrari) et Pierre Gasly (Alpha Tauri). Les trois premiers de l'épreuve s'échangent leurs positions à la faveur des différents ravitaillements, mais retrouvent l'ordre initial à quelques tours de la fin.

Au 54e tour, le moteur de Perez abdique, c'est l'abandon pour le Mexicain. La voiture de sécurité revient sur le tracé et relâche les bolides au passage de la ligne pour la dernière fois. Hamilton s'impose devant Verstappen, Albon, Lando Norris et Sainz Jr dans une course qui aura clairement marqué l'histoire de la F1.