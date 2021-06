F1 Azerbaïdjan : Trois teams différents aux trois premières places, recette d’un spectacle renversant…

F1 Azerbaïdjan : Trois teams différents aux trois premières places, recette d’un spectacle... Quel chaos cette séance qualificative… ! Quatre drapeaux rouges… comme en Hongrie en 2016. Red Bull devant tout le week-end mais piégé par les évènements et les drapeaux… qui font partie du jeu et qui ont empêché Verstappen et Perez de faire leur second tour rapide. C’est aussi le prix à payer d’un premier run moyen. Mercedes à la rue sur un tour même samedi matin, sauf dans les toutes dernières minutes de la P3. Une kyrielle de modifications de réglages après une longue nuit de réflexion ici et à l’usine.