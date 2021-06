F1 Azerbaïdjan : Red Bull confirme, Mercedes patauge et l’élasticité des ailerons agite les coulisses

F1 Azerbaïdjan : Red Bull confirme, Mercedes patauge et l’élasticité des ailerons agite les... Bakou, un autre circuit urbain bien différent toutefois de celui de Monaco. Ici c’est moitié Monaco moitié Monza avec des sections rapides et une longue ligne droite. Deux séances libres aujourd’hui avec Red Bull devant, à la fois sur les courts et sur les longs runs. Verstappen le matin et son équipier Perez l’après-midi.