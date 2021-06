F1 Azerbaïdjan : Podium attachant et candidats au titre qui se neutralisent...

Deux vols au menu de la journée, l’occasion de prendre un peu de temps pour revenir sur les événements d’hier.

Six Grands Prix déjà disputés dans cette folle saison. J’ai l’impression d’en avoir couverts le double tant les contraintes Covid sont harassantes.

Ne me comprenez pas mal, on doit être satisfait de voir la compétition se dérouler et de pouvoir la suivre sur place, ce qui est indispensable pour vous faire vivre cela au mieux.

Mais que les contraintes sanitaires sont pesantes et que de paperasserie inutile. Aucune uniformisation des mesures non plus, ça part un peu dans tous les sens en fonction des pays, avec des règles contredisant d’autres règles et ainsi de suite.

A Bakou, outre le test avant le départ, on a eu trois tests en cinq jours, avec des horaires à respecter et l’obligation de présenter un document officiel attestant du résultat négatif du dernier test pour être autorisé à... quitter le territoire.

Non pas un document digital comme dans d’autres pays. Un document papier... avec un tampon officiel.

Non pas à retirer au même endroit que pour le premier papier mais ailleurs et par une autre personne que la personne testée. Impossible dans mon cas puisque j’étais seul. Un peu de négociation et tout fut finalement réglé. Mais c’est stressant et je pense qu’on n'est pas encore sorti de l’auberge.

Heureusement le championnat est passionnant. Quelle course encore. Et quel podium... attachant.

Checo Pérez qui s’impose prouvant qu’il arrive à bonne carburation dans son nouveau team. Il ne s’en est pas fallu de beaucoup pour qu’il abandonne aussi, victime d’un souci hydraulique qui l’a fait stopper aussitôt la ligne franchie.

Vettel de retour aux affaires après tant de sarcasmes et de moments délicats. Ça fait plaisir parce que Seb, quatre fois Champion du Monde quand même, est une chouette personne. J’ai appris à mieux le connaître et je l’aime bien oui. Il est parfois un peu old fashion mais c’est un passionné et quelqu’un de bien.

Que dire alors du troisième larron sur le podium, Pierre Gasly, dans la forme de sa vie avec son AlphaTauri.

Avant la course je vais souvent lui rendre une rapide visite. Ici je lui avais lancé qu’il n’avait rien à perdre et que je le voyais bien sur le podium. Après les obligations d’après Grand Prix, il est venu vers moi en me lançant un "tu l’avais dit... et bien c’est fait...yeah !"

Encore un chouette gars. Il me semble barré chez Red Bull et je me demande bien où il pourrait atterrir pour franchir l’étape suivante dans sa carrière.

La bagarre pour le titre n’a pas changé après ce week-end. Quelle malchance pour Verstappen impérial jusqu’à son problème de pneu et qui méritait de gagner.

Étonnant la bourde d’Hamilton qui s’est mélangé les pinceaux avec les boutons de son volant et a loupé son freinage au redépart... D’autant plus surprenant qu’il venait de dire à la radio que le championnat était long et qu’il fallait prendre les points qui se présentaient.

Toto Wolff en tout cas a tiré la sonnette d’alarme chez Mercedes, distancé au championnat constructeurs et peu habitué à être ainsi malmené. Il sera intéressant de voir comment la suite se présentera maintenant que pour la première fois l’écurie championne est vraiment sous pression.

La pression, le manufacturier de pneus Pirelli doit aussi la ressentir après les couacs de ce dimanche. Des débris sur la piste seraient la cause des problèmes. C’est à confirmer au terme des analyses plus poussées qui seront menées à l’usine mais ça fait un peu désordre.

Peu banal d’avoir un final de Grand Prix qui se joue sur un sprint de deux tours après un nouveau départ arrêté. Le règlement assez récent en la matière a permis tout cela et finalement c’est mieux que si on en était resté là, les 75% de la course ayant été couverts. Je crois simplement qu’on aurait dû brandir le drapeau rouge plus vite.

Un mot enfin pour saluer notre consultant Stoffel Vandoorne qui fait ça très bien. C’est une chance de pouvoir compter sur lui, surtout lorsqu’il passe tout le week-end dans toutes les réunions techniques de l’équipe Championne du Monde. Merci à Toto Wolff de permettre de le libérer pour "nos amis belges"...

Prochain rendez-vous dans quinze jours en France, sur un tracé plus traditionnel qui ne donne pas toujours les courses les plus intéressantes. Mais cette année, j’ai l’impression que le spectacle sera présent partout. À très vite.