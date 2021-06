F1 Azerbaïdjan : Charles Leclerc en pole après des qualifs marquées par trois drapeaux rouges

Charles Leclerc (Ferrari) s'élancera en pole position du Grand Prix de F1 d'Azerbaïdjan. Au terme d'une séance de qualification entrecoupée de drapeaux rouges, le Monégasque s'est montré le plus rapide pour la 9e fois de sa carrière.



Plusieurs pilotes ont d'ailleurs été privés d'une dernière tentative suite au crash de Yuki Tsunoda. Malgré un week-end difficile, Lewis Hamilton a sauvé les meubles et partira en première ligne. Max Verstappen (Red Bull) a signé le 3e chrono. Le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) s'est classé 4e.



Comme à Monaco, Leclerc a donc été le plus véloce. Mais contrairement à Monaco, il a terminé la séance avec une monoplace intacte.

Max Vertsappen est actuellement en tête du championnat avec 105 points, 4 de plus que Lewis Hamilton. Le Néerlandais et le Britannique se sont partagé la victoire dans les cinq premiers Grand Prix de la saison (3 victoires pour Hamilton, 2 pour Verstappen).