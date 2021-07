F1 Autriche : Silverstone moment déjà capital du championnat

4 poles pour Verstappen, 2 pour Hamilton, 5 succès pour le pilote Red Bull, 3 pour le champion du monde. 32 points d’avance au championnat. 101 points inscrits contre 56 depuis la dernière victoire d’Hamilton, c’était en Espagne il y a 5 GP. Voilà la vérité des chiffres.

Silverstone dans 15 jours apparaît bien déjà comme un tournant de ce championnat peu banal. Pourquoi ? Parce que le circuit anglais a très souvent réussi à Mercedes et que l’écurie championne y amènera quelques évolutions. Si là aussi le Super Max parvient à s’imposer, on pourra dire que les chances d’un huitième sacre auront pris un sérieux coup dans l’aile pour Sir Lewis. Le week-end anglais sera donc captivant.

Il le sera d’autant plus que ce sera la grande première des trois qualifications sprint prévues cette saison. Une expérience qui si elle est concluante pourrait se répéter à cinq reprises en 2022. L’idée c’est vraiment d’avoir pendant trente minutes une course folle, pleine d’actions, sans stratégie, changement de pneus, fuel saving... Le canevas du week-end sera différent.

Une séance libre le vendredi matin avec la qualification l’après-midi. Une qualif qui déterminera la grille de départ de la course sprint du samedi. Le samedi seconde séance libre et qualification sprint en fin d’après-midi. Un sprint de trente minutes qui attribuera 3, 2 et 1 points aux trois premiers.

Le classement définira la grille de départ du GP de dimanche et le vainqueur du samedi sera crédité de la pole.

Cette qualification sprint ne peut dévaluer la course du dimanche. Elle fait partie du week-end de GP et ne verra ni parade ni podium. Difficile de dire ce que cela donnera. On jugera sur pièce. L’ objectif c’est de rendre à la fois le vendredi et le samedi plus attirant. Ce qu’il y a de bien, c’est que nous pourrons suivre tout cela ensemble sur la rtbf.