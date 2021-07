Le leader du championnat du monde Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, accroissant son avance devant Lewis Hamilton (Mercedes) au championnat grâce à ce troisième succès d'affilée.

Intouchable sur le Red Bull Ring, Verstappen s'offre la 15e victoire de sa carrière, la 5e en neuf manches cette saison. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le Britannique Lando Norris (McLaren) complètent le podium devant Hamilton, 4e.

"C'est un succès incroyable. Sincèrement, la voiture était parfaite à conduire. Je ne pensais pas pouvoir être si bien dans cette course. Ca ne se passe jamais aussi facilement que ce qu’on peut imaginer. Merci à toute l'équipe. Il y avait de nombreux supporters pour moi aujourd'hui. J'ai pu les voir à certains moments durant la course, merci pour le soutien, c'était terrible !", a souri Max Verstappen peu après l'arrivée.

"Pour moi, c'était mieux que le week-end dernier. On prend des points décents en tant que team. C'est chouette pour moi d’être sur le podium. Je dois reconnaitre que mes pneus ont bien tenu. Les McLaren étaient très rapides, on a eu beaucoup de travail pour les maitriser", a lui indiqué Valtteri Bottas.

Et Lando Norris, élu pilote du jour, de conclure : "Merci à tous les fans présents. C'était une bonne course pour nous, c’était très excitant. Le rythme était vraiment bon, je suis heureux. On a pu le maintenir pratiquement durant toute la course. Un peu de déception toutefois car on aurait pu prendre la deuxième place sans la pénalité après le duel avec Perez. C'est chouette de voir qu’on a le potentiel pour se battre avec les meilleurs dans ce championnat."