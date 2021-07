F1 Autriche : Lewis prolonge, Max en pole, Norris et Russell coups de cœur - 03/07/2021 La journée finalement ensoleillée ici en Autriche a commencé avec l’annonce de la prolongation de contrat de Lewis Hamilton chez Mercedes et Toto Wolff nous explique pourquoi. Max Verstappen, lui, poursuit sa domination avec sa troisième pole consécutive. Son équipier Perez se classe troisième, mission accomplie donc pour Red Bull puisqu’il devance les deux Mercedes. C’est la première fois depuis 2017 qu’on ne retrouve pas de Mercedes dans le top 3. Deux coups de cœur dans cette qualification. D’abord Lando Norris deuxième, la première première ligne de McLaren depuis 2012. Réaction du jeune britannique en vidéo. Et puis il y a Russell en Q3 avec Williams, neuvième en pneus Medium. Chapeau encore à Pierre Gasly dans le top 6 pour la septième fois. Pas de Ferrari en Q3 mais les bolides rouges auront une liberté de choix de gommes pour le départ, ce qui leur laisse des opportunités stratégiques. RV ce dimanche sur Tipik vers 14 heures 30 avec Warm-up.