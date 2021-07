5 juillet 2020. Le Grand Prix d'Autriche, première manche de la saison 2020 de Formule 1.

Perturbée elle aussi par la crise sanitaire du coronavirus, la saison 2020 de Formule 1 débute en Autriche. On ne change pas les habitudes, c'est une Mercedes qui a réalisé la pole position, Valterri Bottas devançant Max Verstappen (Red Bull).

A l'extinction des feux sur le tracé de Spielberg, le Finlandais emmène la meute devant le Néerlandais, Lando Norris (McLaren), Alex Albon (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes). La bagarre est serrée : Albon double Norris au troisième tour, Hamilton fait de même un peu plus tard. Neuvième tour de la course, le Britannique prend cette fois le meilleur sur le pilote Red Bull.

►►► À lire aussi : Autriche 1997 : La poisse contrarie les leaders, Jacques Villeneuve émerge

Le début de course est animé : Verstappen abandonne sur souci mécanique au onzième tour, la fiabilité lui jouant un mauvais tour. L'épreuve perd ensuite en intensité, mais les observateurs sont réveillés au 31e tour lorsque Charles Leclerc (Ferrari) se retrouve opposé à Carlos Sainz Jr (McLaren). Sebastian Vettel (Ferrari) pense voir un trou face au pilote espagnol et tente sa chance. C'est manqué, l'Allemand part en tête-à-queue.

55e tour : Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) perd sa roue avant droite probablement mal fixée. L'image est très inquiétante et dangereuse, mais tout va bien. Il reste dix tours et Albon tente de déborder Hamilton pour la deuxième position du Grand Prix. Le pilote thaïlandais fait l'extérieur au champion du monde... et les deux pilotes se touchent. La tentative est belle, il était passé, mais Hamilton ne laisse pas la place suffisante après le virage. En pneus tendres, Albon pouvait envisager d'aller chercher Bottas ensuite, mais sa course est largement perturbée suite au contact (il terminera 13e).

►►► À lire aussi : Autriche 2002 : Barrichello laisse gagner Schumacher... Le final de la honte !

Dans le même virage, Leclerc passe Norris pour la quatrième position. Le Monégasque se sent pousser des ailes et va doubler Sergio Perez (Racing Point) dans la foulée. Hamilton hérite lui d'une pénalité logique de cinq secondes pour sa manœuvre face à Albon. Bottas s'impose tranquillement dans cette première manche de la saison. Suite à la pénalité infligée à Hamilton, Leclerc hérite de la deuxième place et Norris de la troisième (grâce aussi au meilleur tour en course réalisé... dans le dernier tour).