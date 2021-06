21 septembre 1997. Le Grand Prix d'Autriche, quatorzième manche de la saison 1997 de Formule 1.

Après neuf ans d’absence, le Grand Prix d’Autriche effectue son retour au calendrier. Un retour à Zeltweg, sur l’A1-Ring, un tracé profondément modifié qu’il faut boucler à 71 reprises. La séance qualificative est prometteuse, 14 bolides se tenant dans la même seconde.

Jacques Villeneuve (Williams) a réalisé la pole position devant Mika Hakkinen (McLaren) et Jarno Trulli (Prost). Le Finlandais et l’Italien débordent tous les deux le Canadien au départ. La poisse touche toutefois Hakkinen : sa McLaren connait un souci mécanique durant le tout premier tour. Trulli hérite de la position de tête, devançant alors Rubens Barrichello (Stewart), Villeneuve, Jan Magnussen (Stewart) et Heinz-Harald Frentzen (Williams).

Sur un circuit sinueux, Trulli accroit son avance petit à petit. Villeneuve se joue lui de Barrichello. A la mi-course, l’Italien rentre et le Canadien augmente la cadence. Un accrochage spectaculaire entre Jean Alesi (Benetton) et Eddie Irvine (Ferrari) anime l’épreuve : la Benetton grimpe sur la Ferrari, mais heureusement sans gravité.

Quand les ravitaillements sont bouclés, Trulli garde la tête devant Villeneuve. Michael Schumacher (Ferrari) hérite lui d’un stop & go, l’Allemand ayant dépassé sous régime de drapeau rouge. Le conte de fées s’arrête pour Trulli, le moteur de sa Prost explose. Villeneuve profite de l’occasion pour s’isoler en tête et s’imposer face à David Coulthard (McLaren), Frentzen, Giancarlo Fisichella (Jordan), Ralf Schumacher (Jordan) et Michael Schumacher.