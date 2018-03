Place ce samedi au premier temps fort de la saison 2018 de Formule 1 : la séance de qualification du Grand Prix d'Australie, sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne.

Qui a caché son jeu lors des essais hivernaux à Barcelone et des trois séances d'essais libres ce week-end ? Qui, a contrario, a tenté de se montrer plus beau qu'il ne l'est réellement ? Premiers enseignements de ce début de saison en direct vidéo dès 6h55 !