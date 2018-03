F1 Australie : Le Grand Prix en direct vidéo (LIVE 7H)

Lewis Hamilton (Mercedes) s'élancera ce dimanche en pole position du Grand Prix d'Australie, premier rendez-vous la saison 2018 de Formule 1, sur le coup de 7h10.

Notre compatriote Stoffel Vandoorne (McLaren), douzième de la séance de qualification, partira depuis la sixième ligne de la grille de départ.



Samedi, grâce à un tour étourdissant en Q3, le Britannique a devancé les Ferrari de Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel. Avec un chrono de 1.21.164, il a relégué son plus proche rival à plus de six dixièmes !

Max Verstappen et Daniel Ricciardo (Red Bull) complètent le Top 5. L'Australien, qui a écopé de trois places de pénalité, partira huitième.