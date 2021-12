F1 Arabie Saoudite : vitesses affolantes, virages records,… Djeddah, le plus grand défi de l’année

Le circuit urbain le plus rapide de la saison, voilà comment décrire le Jeddah Corniche Circuit. Un tracé flambant neuf "sorti de terre" en huit mois. Malgré les craintes de retard, les F1 s’affronteront donc bel et bien sur l’asphalte saoudien. Mais les zones d’ombre sont nombreuses pour les pilotes, les équipes et Pirelli, le manufacturier de pneus sur une surface qui vient d’être posée et où la vitesse moyenne sera la deuxième plus élevée de la saison après Monza. Voici ce qu'il faut savoir sur le circuit du 35è pays de l'histoire visité par le championnat du monde de Formule 1



La construction du circuit dessiné par le célèbre Hermann Tilke (concepteur de bon nombre de tracé F1 depuis les années 90) n’a débuté qu’en… avril. Une véritable course contre la montre pour clôturer le chantier. Un sprint qui se termine… ce jeudi avec les derniers préparatifs côté paddock et aux abords des infrastructures.



Les chiffres de ce nouveau rendez-vous du calendrier donnent le ton à commencer par la vitesse moyenne qu’atteindront les monoplaces ce week-end : 250km/h à savoir seulement 10km/h en moins que Monza mais… sur un circuit urbain. Un tracé en ville de 6,175 kilomètres, le deuxième plus long de l'année après Spa-Francorchamps.



Un chiffre impressionnant encore, celui du nombre de virage : 27, soit le plus élevé de la saison, voilà encore un élément qui donne quelques sueurs côté pneus quand vous y associez les vitesses atteintes par les F1 ce week-end.