F1 Arabie Saoudite : un GP polémique ? Hamilton veut "attirer les regards, mettre la pression pour faire naître le débat"

Depuis l’annonce de l’organisation d’un grand-prix de Formule 1 en Arabie Saoudite, de nombreuses voix s’élèvent et pointent la tenue de tels événements dans des pays où les droits de l’homme sont trop souvent bafoués. Qatar, Arabie Saoudite, Abou Dhabi... nombreux sont les nations du Golfe Persique à se lancer dans la mise sur pied d’événements sportifs d’envergure mondiale pour attirer des "regards positifs" sur eux. Avec la F1 l’État saoudien n’en n’est pas à son coup d’essai, puisque le pays accueille également la Formule E, le Dakar (depuis 2020), mais également quelques matches de football de prestige et un tour cycliste.



En participant à ces compétitions planétaires, les sportifs sont donc bien souvent questionnés sur leur état d’esprit sur la problématique. C’était le cas de Sebastien Vettel ce jeudi au micro de la RTBF. "On a tous une voix, il faut l’utiliser, la faire porter. Je me suis longtemps demandé comment je pouvais agir à mon échelle et j’ai décidé d’organiser un événement de karting entièrement destiné aux femmes. Cela ne fait que quatre ans qu’elles sont autorisées à conduire dans le pays, c’est assez choquant. Il y a toujours beaucoup de choses qui ne vont pas et qu’il faut pointer du doigt. Il y a encore beaucoup de travail au niveau de leur liberté, mais je pense que pour ces personnes, de petites avancées comme celles-là peuvent changer leur vie. Conduire, voyager,… énormément d'aspects paraissent normaux pour nous, mais ce n’est pas toujours le cas pour les citoyens de ces pays. Les événements comme celui d’aujourd’hui sont positifs et je pense que cela peut aussi renforcer la confiance de ces femmes."

De son côté, Lewis Hamilton avait déjà marqué le coup il y a quinze jours au Qatar en arborant un casque en soutien à la communauté LGBT. Un geste fort puisque la reconnaissance de leurs droits est inexistant dans le pays. Mais pour le champion du monde, peu importe, il faut mettre un point d’honneur à afficher ses valeurs même dans des pays où ces sujets sont épineux.



"Ce n’est pas évident de se positionner sur de telles problématiques en particulier quand vous le faites de manière isolée. Nous nous rendons dans de nombreux pays où ces sont sujets sont polémiques et je ne vois pas beaucoup de monde en parler. Pourtant, on sait tous ce qu’il s’y passe en se renseignant un peu. C’est vrai que nous n’avons pas la possibilité de changer les lois en vigueur, mais je pense que c’est notre devoir de parler et de faire naître le débat, d'alimenter la discussion. Il faut que les regards soient tournés vers ces pays pour qu’ils sentent la pression et pour accélérer le changement. Peut-être que je me trompe, mais c’est ce que je ressens au plus profond de moi. En tout cas, en étant ici, si je peux tenter d’éveiller les consciences sur certaines choses, je le ferai."