F1 Arabie Saoudite : Un deal "comme au marché" pour Max Verstappen ? Le directeur de course Michael Masi s'explique

Régulièrement sous le feu des critiques ces dernières semaines, Michael Masi, le directeur de course de la Formule 1, est revenu après le Grand Prix d'Arabie Saoudite sur ses conversations diffusées pendant le direct de la course très animée disputée sur le circuit urbain de Jeddah et remportée par Lewis Hamilton.

Pour rappel, les drapeaux rouges ont été brandis à deux reprises après différents accidents, alors que le jury des commissaires a infligé deux pénalités à Max Verstappen (cinq secondes pour avoir gagné un avantage en quittant les limites de la piste, dix secondes pour avoir provoqué un accident avec Lewis Hamilton), qui a terminé à la deuxième place après avoir laissé passer son rival dans la course au titre.

Mais c'est avant tout pour sa conversation avec le directeur sportif de l'équipe Red Bull, Jonathan Wheatley, que Michael Masi a dû "rendre des comptes" : après le deuxième départ arrêté, Max Verstappen est passé en tête après avoir court-circuité un virage, et dans la foulée, le Grand Prix a de nouveau été interrompu suite à de nouveaux incidents.

Pour anticiper une éventuelle pénalité brandie par les commissaires, le directeur de course australien a "fait une offre, un deal" à Red Bull, ce qui a surpris Christian Horner, le patron de l'équipe autrichienne, qui a comparé ce deal à ce qui se fait sur un souk, ou sur un marché le dimanche.

"Je ne parlerais pas de "deal", parce qu'en tant que Directeur de Course, je n'ai pas l'autorité de pouvoir imposer quoi que ce soit aux équipes, a précisé Michael Masi après la course. Moi, je peux leur faire une offre, leur proposer différentes choses, mais le choix leur appartient. Le jury des commissaires a pour sa part le pouvoir d'imposer des pénalités, moi, je peux simplement offrir mon point de vue. C'est la raison pour laquelle je leur (Red Bull, ndlr) ai proposé de rendre leur position (celle de Max Verstappen, en tête devant Esteban Ocon et Lewis Hamilton après avoir court-circuité un virage, ndlr). Mais comme les drapeaux rouges ont été brandis dans la foulée de ce fait de course, la priorité était d'assurer la sécurité des pilotes, de nettoyer la piste... C'est pourquoi tout cela a eu l'air un peu plus brouillon que d'habitude. Pourtant, c'est une discussion normale, j'avais tout de suite indiqué aux commissaires que j'allais proposer à Red Bull de rendre leur position. Et pendant la suspension de la course, on a eu l'occasion de corriger cette situation avant la reprise du Grand Prix. Mais je le répète, c'est une situation totalement normale, cela arrive régulièrement !"

Ce point de vue n'a pas convaincu Christian Horner ni Toto Wolff, le patron de l'équipe Mercedes, qui ont eux parlé d'une situation inédite et très surprenante... Le dernier Grand Prix de la saison, dimanche prochain à Abu Dhabi, promet d'être chaud sur la piste comme en coulisse !