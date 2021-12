F1 Arabie Saoudite : Lewis Hamilton s'impose devant Max Verstappen après une flopée d'incidents, les deux hommes à égalité avant le dernier Grand Prix

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté ce dimanche le Grand Prix d’Arabie Saoudite, 21ème et avant-dernière épreuve de la saison 2021 du Championnat du Monde de Formule 1. Le Britannique a devancé son rival dans la course au titre, Max Verstappen (Red Bull), qu’il a rejoint en tête du classement (avec 369.5 points !) avant le dernier Grand Prix, qui se disputera la semaine prochaine à Abu Dhabi.

La bagarre pour le titre mondial, déjà très intense depuis plusieurs semaines, a encore atteint un autre niveau ce dimanche : ce premier Grand Prix disputé sur le circuit urbain de Jeddah, en Arabie Saoudite, a été émaillé par de multiples incidents entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Les deux hommes se sont rendus coup pour coup, se sont touchés, ont tenté d’influencer la direction de course – tout comme les équipes Mercedes et Red Bull – via la radio, et au final, Max Verstappen, auteur d'une manœuvre jugée fautive, a été contraint de laisser passer Lewis Hamilton qui a pu aller arracher la 103ème victoire de sa carrière malgré un aileron avant en piteux état.

Valtteri Bottas (Mercedes) a terminé troisième après avoir arraché la dernière marche du podium dans la dernière ligne droite, aux dépens du Français Esteban Ocon (Alpine), quatrième. Daniel Ricciardo (McLaren) complète le Top 5.