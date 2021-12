La magnifique bagarre entre Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) se poursuit ce dimanche au GP d’Arabie Saoudite, 21ème et avant-dernière manche de la saison 2021 de Formule 1. Cette course cruciale est à suivre en direct sur Tipik dès à présent avec l'émission Warm Up.

Verstappen dans les barrières, Hamilton devant sur la grille : une erreur du Néerlandais, samedi, a offert la pole position du premier Grand Prix d’Arabie Saoudite à son grand rival au championnat.

Dimanche à 20h30 locales (18h30 en Belgique), le leader du classement des pilotes, accidenté en qualifications, prendra le départ en troisième position, derrière la deuxième Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas.

Les choses sont donc mal engagées pour Verstappen dans un week-end crucial. Et ça pourrait être pire si sa boîte de vitesses était endommagée, la remplacer coûtant cinq places sur la grille.

Sur le papier, le pilote de 24 ans peut remporter son premier titre dans la catégorie reine du sport automobile au terme de cette 21ème épreuve sur 22 s’il porte de 8 à 26 longueurs au moins son avance en tête du championnat.

Mais cela impliquerait de marquer 18 points de plus qu’Hamilton, au minimum, et donc de terminer premier ou deuxième du Grand Prix en espérant que son rival de 36 ans trébuche.

Au contraire, une victoire assortie du point du meilleur tour permettrait au Britannique de Mercedes d’égaliser au classement si Verstappen finit deuxième, ou de prendre les devants si le pilote Red Bull fait moins bien.