Verstappen possède 8 points d'avance au championnat sur le septuple champion du monde et triple tenant alors qu'il reste 52 points au maximum à gagner. Il peut devenir champion du monde dimanche s'il marque 18 points de plus que son rival. En pratique il sera sacré s'il gagne le Grand Prix et prend le point bonus du meilleur tour (25 points + 1 = 26 points) et que Hamilton termine sixième ou moins (8 points maximum); s'il termine premier sans le meilleur tour (25 points) et que Hamilton termine septième ou moins (6 points maximum); s'il termine deuxième avec le meilleur tour (18 + 1 = 19 points) et qu'Hamilton termine 10e ou moins (1 point maximum) ou s'il termine deuxième sans le meilleur tour (18 points) et qu'Hamilton ne marque pas de points (au-delà de la 10e place ou abandon).

La deuxième séance d'essais libre se déroulera vendredi à 20 heures locales (18 heures belges). La troisième séance est programmée samedi à 17 heures (15 heures belges) et les qualifications à 20 heures (18 heures belges). Le départ du 21e des 22 Grands Prix du championnat du monde sera donné dimanche à 20h30 (18h30 belges).

Le 22e et ultime Grand Prix de la saison se courra le 12 décembre à Abu Dhabi.