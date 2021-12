F1 Arabie Saoudite, les qualifications : Qui décrochera la première pole position à Jeddah ? (LIVE vidéo 17h55)

"Le circuit urbain le plus rapide de la saison" : beaucoup de choses ont déjà été écrites sur le flambant neuf tracé de Jeddah, qui accueille ce week-end le premier Grand Prix d'Arabie Saoudite de l'histoire. Ce samedi, suivez l'avant-dernière séance de qualification de l'année en direct vidéo dès 17h55 !

Dans la nuit saoudienne, Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) reprennent leur duel qui offrira le titre à l'un ou l'autre d'ici dimanche prochain... au plus tard. Pour l'instant, les chiffres donnent un léger avantage au Néerlandais (huit points d'avance à deux Grands Prix de la fin de la saison), mais le Britannique reste sur deux victoires consécutives (Brésil et Qatar) et semble en pleine possession de ses moyens au volant d'une Flèche d'Argent qui a pris le dessus sur la RB16B.