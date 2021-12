F1 Arabie Saoudite : Leclerc sur Verstappen « On ne pouvait pas se blairer, maintenant ... on se dit bonjour»

Dans le paddock de Djeddah forcément la majorité des questions tournent autour du duel Verstappen-Hamilton. Avec 8 points d’écart seulement entre le Belgo-Néerlandais et le Britannique, la lutte finale s’annonce palpitante. Parmi les autres pilotes du plateau, certains connaissent davantage l'un des deux prétendants au titre. C’est le cas de Charles Leclerc. Le Monégasque a roulé avec Verstappen en karting et la relation n’était... pas vraiment chaleureuse : "Max et moi on ne pouvait pas se blairer quand on était petits, rigole le pilote Ferrari. Mais bon on a grandi et ça a bien changé. Enfin…on se dit bonjour, on a une bonne relation. C’est un pilote vraiment très rapide et très agressif comme on a pu le voir durant toute la saison. Il est toujours à la limite, mais c’est ça qui me plaît aussi quand je me bats contre lui. On verra comment le championnat se termine, mais c’est beau de voir que ça se joue entre deux équipes."



Et côté titre mondial, pour beaucoup, impossible de savoir qui sortira vainqueur du face à face. "Si je le savais je parierais dessus, dit Fernando Alonso. C’est du 50-50. Sur certaines courses, Red Bull était dominant, sur d’autres c’était au tour de Mercedes. Pour l’instant ça tourne en faveur de l’équipe qui trouve les meilleurs réglages et quelle équipe le fera aussi au cours de ces deux week-ends."