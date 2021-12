F1 Arabie saoudite, le débrief : le duel Hamilton – Verstappen continue en mode "Fast and Furious"

La fin de la saison de Formule 1 est exceptionnelle, digne d’un scénario hollywoodien. Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen se livrent un combat sans merci. L’avant-dernier Grand-Prix de la saison se déroule Arabie saoudite, pour la toute première fois de l’histoire du pays. Et on peut dire que le spectacle s’annonce grandiose.

Le Britannique, deuxième au classement des pilotes, partira en pole. Verstappen, qui domine actuellement ce classement, devra lui s’élancer en troisième position après être parti à la faute alors qu’il réalisait un superbe tour et était tout proche d’arracher cette pole à son rival. Déjà du grand spectacle pour cette séance de qualification, tout au fil de la journée même.

Retour sur un scénario incroyable avec le débrief du samedi de Gaëtan Vigneron.

Et rendez-vous ce dimanche pour un Grand-Prix à suspens !