F1 Arabie Saoudite, le debrief : Hamilton domine les essais, tout reste possible pour le titre -... Sur un tout nouveau tracé en Arabie Saoudite, les équipes ont beaucoup travaillé pour peaufiner au maximum les voitures. Lewis Hamilton s’est montré le plus rapide des deux séances d’essais. On s’étonnait sur un circuit rapide et urbain que tout se passe sans dommage. Il y a donc eu une sortie de la voiture de Leclerc, mais le pilote est indemne. Le duel pour le titre, tout est jouable, même si Hamilton est sur une courbe ascendante. Il a gagné au Brésil et au Qatar. Ce regain de forme est-il dû à un set up qui lui permet d’utiliser tout le potentiel de sa voiture ? C’est bien possible. Mais Verstappen a l’avantage des points. Tout reste possible. Découvrez le débriefing de ces qualifications avec Gaëtan Vigneron.