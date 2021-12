F1 Arabie Saoudite, l'analyse de Gaëtan Vigneron : Max et Lewis, si différents et en même temps si semblables…

Que vous dire encore que vous n’ayez pas entendu au sujet de ce Championnat du Monde de folie ?

Mexique, Brésil, Qatar, Arabie Saoudite et maintenant Abu Dhabi en six semaines, c’est assez rock & roll et éprouvant... surtout en période de Covid. Cela fera 39 week-ends de course depuis juillet 2020. Mais que c’est passionnant...

Un jour, on pourra dire à nos enfants et petits-enfants que l’on a vécu ça... Des moments de sport d’une incroyable intensité.

La réalité dépasse parfois la fiction. Les Grands Prix sont au-delà de ce que proposent les épisodes parfois un peu romancés de Netflix.

►►► À lire aussi : Lewis Hamilton s'impose devant Max Verstappen en Arabie Saoudite

Certains oublient vite que l’on n'a pas toujours eu ce genre de rivalité exacerbée et que l’on doit plutôt s’en réjouir. Personnellement j’aime assez bien ce petit côté mauvais garçon qui tranche avec notre société de plus en plus lisse et moralisatrice.

Il y a tous les ingrédients, le sportif, le psychologique, le politique, le technique, le financier, le commercial, la dramaturgie et parfois une certaine légèreté, toutes les facettes de la personnalité humaine passées en revue et j’en passe...

Je n’ai pas envie de revenir sur les nombreux incidents de ce premier Grand Prix à Jeddah. De toute façon, personne ne sera jamais d’accord sur la responsabilité des uns et des autres.