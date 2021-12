F1 - Anthony Kumpen : "Max Verstappen est prédestiné à devenir champion du monde"

Ce dimanche, à Abu Dhabi, c’est donc l’épilogue d’une saison de Formule Un qui aura tenu tout le monde en haleine avec le duel insoutenable entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Le Britannique pourrait entrer encore un peu plus dans la légende avec un 8e titre alors que le pilote néerlandais pourrait quant à lui devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière et mettre ainsi fin à l’hégémonie de Mercedes et Hamilton. Si Max Verstappen venait à s’emparer de la couronne mondiale, ce titre serait un peu teinté de noir, jaune, rouge vu les origines belges du pilote Red Bull. Pour s’en convaincre, nous sommes allés à la rencontre d’Anthony Kumpen (pilote GT), son petit-cousin, à Hasselt, la ville natale de Verstappen. L’ex-vainqueur des 24 heures de Spa, ne cache pas sa fierté. Pour lui, Super Max a l’étoffe pour devenir champion du monde et ce n’est qu’un début…

Ce dimanche, à Abu Dhabi, c’est donc l’épilogue d’une saison de Formule Un qui aura tenu tout le monde en haleine avec le duel insoutenable entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Le Britannique pourrait entrer encore un peu plus dans la légende avec un 8e titre alors que le pilote néerlandais pourrait quant à lui devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière et mettre ainsi fin à l’hégémonie de Mercedes et Hamilton. Si Max Verstappen venait à s’emparer de la couronne mondiale, ce titre serait un peu teinté de noir, jaune, rouge vu les origines belges du pilote Red Bull. Pour s’en convaincre, nous sommes allés à la rencontre d’Anthony Kumpen (pilote GT), son petit-cousin, à Hasselt, la ville natale de Verstappen. L’ex-vainqueur des 24 heures de Spa, ne cache pas sa fierté. Pour lui, Super Max a l’étoffe pour devenir champion du monde et ce n’est qu’un début… Anthony, la tension est à son comble avant le dernier GP de la saison. Le titre va se jouer ce dimanche et Max Verstappen a l’occasion de devenir champion du monde pour la première fois. Vous avez suivi de près l’évolution de votre petit-cousin, vous vous attendiez à ce qu’il puisse devenir un jour champion du monde ? " On a toujours su que Max avait énormément de talent mais pour être honnête avec vous, il nous a quand même surpris en arrivant très jeune en Formule Un. Il est rapidement parvenu à décrocher des points et puis des podiums avant de remporter son premier Grand Prix. Et cette année, à 24 ans à peine, il peut devenir champion du monde. Si ce titre peut paraîtres comme une évidence, c’est quand même incroyable et exceptionnel ce qui est en train d’arriver à Max ".

Vous qui le connaissez très bien, qu’est-ce qu’il a de plus que les autres pilotes ? " Comme je l’ai dit, il est vraiment très doué mais ce n’est pas tout il a aussi un tempérament de vainqueur. Il ne renonce jamais et travaille très dur pour réussir en Formule Un afin de devenir, je l’espère, champion du monde. Il a consenti énormément de sacrifices depuis qu’il est tout petit, notamment en karting. Tous les jours, après l’école, il allait rouler près d’ici, à Genk. Il s’est entraîné sans relâche tout en suivant des cours avec des ingénieurs. Cela lui a forgé un caractère très fort. Et puis, n’oublions pas qu’il a grandi dans une famille qui connaît très bien le sport automobile avec tout d’abord son père, Jos Verstappen qui a aussi roulé en Formule Un. Il est donc très bien conseillé " On peut donc dire que le milieu familial a été propice à son épanouissement et sa réussite en F1 ? " Tout à fait, Max a bénéficié d’un entourage idéal. Il y a Jos bien sûr, qui était un pilote très populaire en Formule Un. Il a tout gagné en kart, en Formule 3 et Formule 2 mais il lui a juste manqué un petit quelque chose pour réussir en F1. Mais il ne faut pas oublier que le grand-père de Max était un excellent pilote de kart. Son oncle, mon père, était aussi un très bon pilote automobile. Sophie, sa Maman a également roulé en kart et a remporté le championnat de Belgique mais elle a aussi disputé des courses internationales. Quant à moi, j’ai participé à pas mal de compétition en Nascar et en GT. J’ai notamment remporté les 24 heures de Spa et les 24 heures de Zolder à plusieurs reprises. Dès sa naissance, Max a donc été baigné dans l’univers du sport auto et je pense que ça l’a forcément aidé dans sa carrière " " Le petit gamin de 4 ans qui roulait en kart à Genk est devenu une star de la Formule Un " Cette précocité lui a donc procuré un fameux avantage par rapport aux autres pilotes ?… " Oui, bien sûr, mais ce n’est pas donné à tout le monde d’y arriver. Il avait 16 ans et demi quand il est entré dans le milieu de la Formule Un. Un an plus tard, il disputait son premier GP à 17 ans et demi à peine. Ce qui était très bizarre puisqu’il n’avait pas encore son permis de conduire. Un chauffeur devait donc l’amener au circuit et puis, Max s’installait dans sa monoplace pour participer à des courses de F1. C’était vraiment très étonnant mais c’était la preuve qu’il mettait déjà tout en œuvre pour réussir en Formule Un. C’est une constante dans sa trajectoire, Max a a toujours été précoce. Je me souviens qu’il n’avait quatre ans quand il a roulé pour la première fois en kart et puis, il a disputé des courses et son premier championnat à l’âge de six ans. Comme ce n’était pas encore autorisé en Belgique, il est allé rouler à l’étranger. C’est ainsi qu’à 16 ans, il avait participé à bien plus de courses que des pilotes de 25 ans et maintenant à 24 ans, il est devenu une star de la Formule Un "

Précocité, talent, travail mais Max Verstappen a aussi un sacré tempérament ? " C’est vrai mais je pense qu’il faut avoir du caractère pour réussir dans le sport automobile et en F1 en particulier. Max est toutefois à l’écoute de son team mais une fois sur la piste, son caractère prend parfois le dessus. Sur la piste, il est comme un gladiateur et sous la pluie, il arrive à réaliser des choses que les autres n’osent pas faire. Il n’a jamais peur en fait et ne doute de rien. Même en cas d’accrochage ou d’accident (comme avec Lewis à Silverstone), il parvient à rapidement tourner la page pour repartir au combat. Il est toujours très agressif en course. Son caractère est peut-être un peu spécial mais pour moi, c’est une force et un atout pour devenir champion du monde " " Max aurait pu rouler pour la Belgique si le RACB lui avait fait confiance à l’époque " Max est Néerlandais mais vu ses origines, il aurait pu rouler sous les couleurs belges en Formule Un ? " Tout à fait. Son père est Néerlandais mais sa maman est Belge et il est né, comme moi, ici à Hasselt. Il a d’ailleurs vécu longtemps dans le Limbourg avant de devenir pilote de Formule Un. Quand il roulait en kart, il a même eu des contacts avec le Royal Automobile Club de Belgique pour devenir pilote du RACB Sport. Max aurait donc pu rouler sous les couleurs de la Belgique si le RACB lui avait fait confiance à l’époque. Cela dit, rouler pour les Pays-Bas lui a permis de bénéficier du soutien de gros sponsors néerlandais qui se sont impliqués dans sa carrière. Et quand on voit l’engouement qu’il suscite chez nos voisins, on peut dire que Max est une sorte de Dieu vivant aux Pays-Bas (rires…) " " Il est parti pour marquer l’histoire de la Formule Un et pourquoi pas remporter 10 titres… " Max Verstappen mérite d’être champion du monde cette année ? " Je vais dire oui, tout en essayant de rester objectif. Bien sûr, Lewis Hamilton a à nouveau réalisé une super saison et donc il le mériterait peut-être aussi mais à mon avis la Red Bull est un peu inférieure à la Mercedes. Ensuite, en courses Max a commis un peu moins d’erreurs que Lewis. Donc, pour moi, Max le mérite un peu plus mais on verra bien quel sera le verdict dimanche. Maintenant, il n’a que 24 ans et je pense qu’il est parti pour remporter plusieurs titres mondiaux, d’autant que Lewis Hamilton arrive tout doucement en fin de carrière. Si Max est sacré cette année, il sera dans le flow pour enchaîner les succès, surtout avec les nouvelles voitures prévues l’an prochain. Croyez-moi, Max est parti pour marquer l’histoire de la F1 comme l’ont fait avant lui Ayrton Senna, Michael Schumacher ou Lewis Hamilton. Et pourquoi pas remporter 10 titres mondiaux ? Avec Max, on ne sait jamais (rires) ?