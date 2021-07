F1 Angleterre : Revenu à l’époque de Senna et Prost

Silverstone the day after…

Gros clash hier au premier tour entre Verstappen et Hamilton… C’était attendu et inévitable. La question n’était pas de savoir si cela allait arriver mais quand…

Désormais le championnat a pris une autre orientation. Tout sera plus intense et plein d’émotions diverses. Nous voilà replongés dans les grands classiques de la F1, les grands duels de l’histoire. Comme Senna - Prost à l’époque. Deux égos surdimensionnés, deux compétiteurs hors pair, deux champions, deux pilotes exceptionnels et agressifs, décidés à ne rien céder. Deux générations qui s’affrontent, le plus jeune prêt à tout pour détrôner le champion et le plus âgé pas le moins du monde disposé à voir sa suprématie entamée.

Deux Patrons d’écurie qui en remettent une couche. Ils se sont déjà frittés quelques fois sur d’autres sujets. Hier Horner était remonté contre Hamilton, qualifiant sa manœuvre de désespérée et indigne d’un septuple champion du monde. Wolff lui disait qu’il n’y a tout simplement pas débat, se retranchant derrière le Guidelines de la FIA qui dédouane son pilote.

Aucun des deux rivaux n’a fait le maximum pour éviter la collision. Chacun aurait pu y mettre un peu du sien. Les stewards ont tranché en disant que c’était plutôt la faute d’Hamilton. Il aurait pu ou dû, selon eux, faire plus pour éviter le crash, il y avait encore de la place à l’intérieur. Ils l’ont jugé un peu plus responsable mais pas le seul responsable. Dix secondes de pénalité qui n’ont pas empêché le Britannique de l’emporter. Les stewards jugent l’incident et pas ses conséquences.

Personnellement je me réjouis d’abord de savoir Verstappen sorti de l’hôpital. Un choc terrible de 51 G qui aurait pu se terminer bien plus mal. Toutes les analyses et interprétations se côtoient. Pour moi, au bout du compte, c’était du hard racing mais un racing incident dans un des virages (Copse) les plus rapides du calendrier. C’était clair, après les précédents d’Imola et de Barcelone, qu’Hamilton, devant son public, n’allait pas lever le pied et que Verstappen, sur terrain adverse, allait tout tenter pour montrer que c’est désormais lui le maître. L’un accuse l’autre de manque de respect, l’autre ne voit aucune raison de s’excuser.

Ce qui me désole surtout, c’est de voir toute cette haine déversée, dans un sens ou dans l’autre, sur les réseaux sociaux. Allant même jusqu’à des insultes racistes. Le monde est fou.

Un peu de recul et de sérénité me semblent bienvenus. Et surtout on doit se réjouir de vivre un championnat de folie. Dix GP disputés et seulement huit points d’écart entre les deux candidats au titre. Balle au centre et vivement la suite dans quinze jours à Budapest.

Avec tout ça on en oublierait presque la prestation de Charles Leclerc étincelant hier avec sa Ferrari, bataillant avec un énorme cœur face aux Mercedes et si proche d’un formidable succès. Sans aucun doute un pilote à ranger dans la même catégorie que Verstappen et Hamilton.