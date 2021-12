F1 Abu Dhabi : Verstappen est champion du monde après un dernier tour de folie!

Quelle folie ! Quel Grand Prix ! Quelle saison ! Max Verstappen remporte un premier titre de champion du monde après un dernier tour de folie.

Le départ est à la hauteur des attentes. Alors que tous les regards étaient tournés vers Abu Dhabi ce dimanche, les deux pilotes répondent présent dès le départ. En pole position, Verstappen se fait rapidement dépasser par Hamilton. Loin de paniquer, le Batave tente un dépassement audacieux quelques virages plus loin. Les deux prétendants au titre se touchent et le pilote Mercedes coupe le virage pour reprendre la tête. S’en suit alors une longue négociation entre Red Bull et la FIA pour pénaliser le Britannique mais il n’en est finalement rien.

Le pilote de 24 ans est ensuite le premier à rentrer aux stands pour passer en pneus durs. Hamilton fait de même un tour après et ne prend pas le moindre risque. Sauf que le natif d’Hasselt se retrouve coincé dans les embouteillages et perd du temps en dépassant Lando Norris et sa McLaren.

En bon coéquipier, Sergio Pérez mène la course et a pour objectif de ralentir le rival de Mercedes au vingtième tour. Débute alors un magnifique mano a mano entre le Mexicain et Hamilton. Le Britannique met plus de temps que prévu à dépasser l’ancien pilote Racing Point, tout profit pour Mad Max qui refait un retard de six secondes.

Arrive ensuite un moment douloureux pour tous les nostalgiques de Formule 1. Au volant de son Alfa Romeo pour le dernier Grand Prix de sa carrière, Kimi Räikkönen rate un virage et est contraint d'abandonner. Son coéquipier Antonio Giovinazzi, qui disputait aussi son dernier Grand Prix, doit également ranger sa voiture au garage après un souci technique.

Au 38e tour, Red Bull change de stratégie après l’abandon de Giovinazzi et l’arrivée de la Virtual Safety Car. Verstappen rentre alors aux stands pour la deuxième fois et mise sur des pneus neufs pour tenter de refaire un retard de seize secondes. La Safety Car intervient à quelques tours de l'arrivée après une sortie de piste de Nicholas Latifi et redistribue les cartes. Red Bull fait rentrer son prétendant au titre pour tenter l'impossible à une poignée de tours de l'arrivée. Et l'impossible finit par arriver !

ans une situation un peu confuse, on retrouve les deux prétendants au titre côte à côte juste avant la fin de la Safety. Le Hollandais se rapproche d'Hamilton et coiffe son rival dans les tous derniers mètres. Le Britannique tente un nouveau dépassement mais ses pneus usés ne lui permettent finalement pas de rivaliser à armes égales. La voiture de sécurité rentre au dernier tour et débute alors un sprint final pour couronner une saison exceptionnelle .

Le clan Mercedes, furieux que la FIA ait permis au pilote Red Bull de dépasser les retardataires après son ravitaillement, n'en revient pas d'avoir loupé le titre de si peu. A souligner, le geste sportif du septuple champion du monde, venu féliciter son grand rival.