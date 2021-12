F1 Abu Dhabi : Verstappen a "une bonne sensation sur les softs", "on verra si c’est un bon choix" pour Hamilton

F1 Abu Dhabi : Max Verstappen "une bonne sensation sur les softs" - Formule 1 - GP d'Abu Dhabi -... C'est Max Verstappen qui s'élancera en pole ce dimanche lors du Grand Prix d'Abu Dhabi devant Lewis Hamilton. Si le Néerlandais possède un avantage, il faudra faire attention au Britannique qui sautera sur toutes les occasions possibles. A commencer par un choix de pneus différents. C'est un Max Verstappen heureux après sa pole au GP d'Abu Dhabi qui s'est présenté à notre micro. Pour le Néerlandais, "tout a bien fonctionné aujourd’hui en équipe. Je suis content de ça. On a prouvé dans ces qualifications qu’on a amélioré la voiture dans le bon sens. Je ne l’avais pas vu venir, mais on est satisfait." Satisfait, le pilote Red Bull l'était aussi de son choix de pneus : "J’avais fait un plat sur mes médiums, et en toute logique il fallait que je passe sur les tendres. Cependant j’avais une bonne sensation sur les softs et finalement je ne sais pas si faire un arrêt aura plus ou moins d’importance que d’en faire deux. On verra demain !"