F1 Abu Dhabi : Une nouvelle version bien plus rapide du circuit pour bouleverser toutes les certitudes ?

Présent au calendrier de la Formule 1 depuis 2009, le Grand Prix d'Abu Dhabi a adopté une nouvelle version de son circuit à l'heure d'accueillir la grande finale de la saison 2021 du Championnat du Monde.

Ces modifications tombent à pic, la lutte pour le titre étant plus intense que jamais entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Pour rappel, le Néerlandais a survolé l'édition 2020 de ce Grand Prix (pole position et victoire), mais les six années précédentes, c'est Mercedes qui n'avait laissé que des miettes aux autres équipes !

Si les quatre premiers virages restent inchangés, cela se corse ensuite : on dit adieu à la chicane qui précédait la première épingle, où la piste est désormais plus large et où les possibilités de dépassement sont bien plus réelles. Et si ça ne passe pas dans la chicane, il est possible d'activer son DRS dans la foulée et dans la longue ligne droite qui suit.

Le changement est plus important encore après la deuxième longue ligne droite (et la deuxième zone DRS) : quatre virages (11-14) disparaissent pour faire place à un long virage à gauche, bien large et en léger banking, qui sera abordé à très haute vitesse !

Enfin, dans la zone sinueuse de l'hôtel Yas Marina, les angles de quatre virages sont "arrondis" pour permettre aux pilotes d'embarquer plus de vitesse grâce à des trajectoires plus fluides.

De 5.554 kilomètres, on passe à un tracé de 5.281 kilomètres. Inutile d'écrire que le record du tour de l'ancienne version du circuit détenu par Lewis Hamilton (1:34.779) sera explosé dès la première séance d'essais libres ce vendredi...