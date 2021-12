F1 Abu Dhabi : Six ans de domination Mercedes... avant le festival Max Verstappen en 2020

C'est donc sur le circuit de Yas Marina, à Abu Dhabi, que l'une des saisons les plus passionnantes de l'histoire de la Formule 1 vivra son épilogue ce dimanche. Qui de Max Verstappen ou de Lewis Hamilton sera sacré Champion du Monde ? Les deux rivaux ont des arguments à faire valoir, il suffit de se plonger dans les dernières éditions du Grand Prix d'Abu Dhabi pour s'en rendre compte... Tout d'abord, une statistique : les six derniers vainqueurs du Grand Prix d'Abu Dhabi se sont élancés depuis la pole position : Nico Rosberg en 2015, Lewis Hamilton en 2016, 2018 et 2019, Valtteri Bottas en 2017, et Max Verstappen en 2020. La séance de qualification risque donc d'être primordiale samedi... même si les modifications apportées cette année au circuit pourraient redistribuer les cartes !

Abu Dhabi 2020 : Pas d'enjeu, pas de problème pour Max Verstappen

Le podium du Grand Prix d'Abu Dhabi 2020 © Tous droits réservés Il y a douze mois, le contexte était bien différent : le titre était joué depuis belle lurette, et Lewis Hamilton, vainqueur des deux dernières éditions du rendez-vous émirati, venait de sortir de quarantaine et de manquer le Grand Prix de Sakhir après avoir été touché par le Covid-19. La séance de qualification est très disputée, et Max Verstappen arrache la pole position en 1:35.246 à près de 210 km/h de moyenne avec 25 millièmes de seconde d'avance sur Valtteri Bottas. Un souffle ! Lewis Hamilton, bien que diminué par son infection au coronavirus, signe le troisième temps à 86 millièmes de seconde du Néerlandais. Max Verstappen ne le sait pas encore, mais il a fait le plus dur : le lendemain, il n'est jamais inquiété par les Flèches d'Argent, gère parfaitement sa course et ses pneus, et décroche son premier succès à Abu Dhabi avec près de vingt secondes d'avance sur Valtteri Bottas, deuxième, et Lewis Hamilton, troisième. Sur le podium, tout le monde est content... Il n'en sera certainement pas de même ce dimanche !

Abu Dhabi 2014-2019 : Mercedes au pouvoir !

Lewis Hamilton à Abu Dhabi en 2019 © AFP Entre 2014 et 2019, Mercedes n'a laissé que des miettes aux autres écuries dans la nuit émiratie. Six pole positions (trois pour Lewis Hamilton, deux pour Nico Rosberg, une pour Valtteri Bottas), six victoires (quatre pour Lewis Hamilton, une pour Nico Rosberg, une pour Valtteri Bottas ) : la Flèche d'Argent et le V6 Mercedes semblent taillés pour ce tracé. Le record de la piste appartient d'ailleurs au septuple Champion du Monde, auteur d'un 1:34.779 en Q3 en 2019. LH est d'ailleurs le recordman de victoire (5) et de pole positions (5) à Abu Dhabi, un tracé qu'il connaît comme sa poche... Mais attention, car les pilotes découvriront une nouvelle version du circuit de Yas Marina cette semaine, avec des changements majeurs à trois endroits différents qui devraient favoriser les opportunités de dépassement ! On en reparle dans les jours à venir.

