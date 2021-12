F1 Abu Dhabi, Ricciardo : "Verstappen plus agressif ? Évidemment ! Bizarre que les gens soient encore surpris"

Le grand-prix d’Arabie Saoudite il y a quinze jours a une nouvelle fois confirmé (s’il le fallait encore) que Max Verstappen ne changera pas de ligne de conduite : sortir les coudes, parfois de manière très prononcée et tant pis si cela ne plaît pas. Pour ceux qui le connaisse bien comme son ancien équipier chez Red Bull, Daniel Ricciardo, il est plutôt surprenant que certains s’étonnent de l’attitude du Belgo-Néerlandais en piste.



"Si je dois dire qui est un peu plus agressif, forcément je dirais Verstappen, mais en même temps, il n’y a pas de quoi trouver ça étonnant. Il est comme ça depuis le début de sa carrière, c’est sa manière de piloter. Donc ça ne devrait pas être une surprise pour les gens, tout comme ça ne l’est pas pour nous pilotes. Je sais parfaitement à quoi m’attendre quand j’affronte Max en piste. Est-il plus agressif que Lewis ? Certainement. Mais ce n’est pas nécessairement négatif. Ils sont tout le temps au coude à coude, c’est une bagarre très intense et pour les observateurs extérieurs, c’est impossible d’imaginer ce que c’est de piloter ces voitures, de se retrouver dans ces bagarres. Du coup c’est un peu compliqué de les critiquer, parce que c’est un sport que très peu de personnes au monde peuvent pratiquer ou expérimenter.



En tout cas, ce duel est vraiment agréable à suivre. Au bout du compte il y aura un gagnant forcément, mais pas vraiment de perdant. Ils pourront être très fiers de leur saison tout comme les deux équipes. Pour Red Bull c’est fabuleux d’avoir rendu la tâche si compliquée à Mercedes."



Autre personne bien placé pour juger, Sergio Perez, son équipier actuel dans l’écurie autrichienne : "On connaît tous Max. Il est très talentueux, très rapide et il est toujours à la limite. Certaines personnes le détestent pour ça, d’autre l’adorent pour la même raison. Avec Verstappen, l’avis des gens est toujours tranché, jamais au milieu."



Verstappen et son style agressif ne laissent pas indifférent et quand on demande à Charles Leclerc si les autres pilotes estiment que les limites sont parfois dépassées : "On n’en parle pas, mais parfois… on se comprend sans parler. Je préfère ne pas rentrer dans les détails, mais c’était chaud en Arabie Saoudite, sourit le pilote Ferrari". Pas trop difficile de déchiffrer les propos du Monégasque et de voir apparaître le nom de Verstappen apparaître entre les lignes.