F1 Abu Dhabi : revivez le dernier tour de folie entre Lewis Hamilton et Max Verstappen

Une saison aussi folle et riche en suspense méritait définitivement ce final digne d'un film.

Alors que le Grand Prix manquait de moments épiques malgré un petit accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, le destin réservait une fin de course tout bonnement surréaliste.

A quelques tours de la fin, Nicholas Latifi et sa Williams percutent le mur. Entre alors en piste la Safety Car. Si le spectateur neutre craignait de voir le championnat du monde se boucler sur voiture de sécurité, celle-ci rentre au dernier tour pour offrir un final inattendu.

Verstappen, rentré aux stands pour tenter le tout pour le tout, a finalement la permission des directeurs de course pour dépasser les retardataires et entamer le dernier tour derrière son grand rival.

Débute alors un dernier tour incroyable. Le Hollandais l’entame le couteau entre les dents et tente une première manœuvre sur le septuple champion du monde qui s’avère payante.

Le pilote Mercedes tente une contre-attaque mais ses pneus usés ne lui permettent finalement pas de rivaliser à armes égales.

Max Verstappen remporte alors un premier titre de champion du monde après une saison complètement folle, conclue par un dernier tour épique. Au plus grand bonheur du spectateur neutre et de tous les fans du Néerlandais. Au plus grand malheur de Mercedes, dont la décision de la direction de course de laisser le Batave revenir à hauteur du Britannique après le départ de la Safety Car, fera beaucoup parler dans les prochains jours.