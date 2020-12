F1, Abu Dhabi : Max Verstappen, le bouquet final

Quelle superbe dernière qualification !



Valtteri Bottas en pole après les premiers runs en Q3. Bottas à qui Toto Wolff avait lancé au moment de prendre la piste ‘’All you have’’ (Donne absolument tout ce que tu as en toi… !), comme pour prouver que Mercedes lui gardait toute sa confiance.



Puis Hamilton qui lui ravit la pole, Bottas qui la reprend et finalement Verstappen qui met tout le monde d’accord. Le top 3 en 86/1000.

La première pole de Verstappen depuis le Brésil l’année dernière, la première non Mercedes cette année et la troisième du pilote Red Bull.

Belle récompense aussi pour le motoriste Honda.

La première ligne est pour le moins inattendue, Verstappen – Bottas, avec le champion du monde juste derrière.



Le scénario idéal pour un dernier GP de folie, pour clôturer une saison tellement particulière.

Le top 3 s’élancera en gommes Medium et Verstappen, qui n’a jamais mené le moindre tour à Abu Dhabi, fera tout pour signer son second succès de la saison.

Et derrière, la bagarre promet beaucoup également avec les 3 teams candidats à la troisième place du championnat, synonyme d’un paquet de dollars, qui peuvent tous encore espérer décrocher la timbale. McLaren étant le mieux placé avec ses 2 voitures en 4ème et 6ème positions mais à 10 longueurs de Racing Point au classement.

Rendez-vous donc sur Tipik dès 13h45 pour Warm-up et le GP dans la foulée.