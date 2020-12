F1 Abu Dhabi : Max Verstappen, impérial, finit la saison en dominant les Mercedes

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté en surclassement ce dimanche à Abu Dhabi le dix-septième et dernier Grand Prix de la saison 2020 de Formule 1.

Leader du premier au dernier tour de la course, le natif de Hasselt a devancé de plus de quinze secondes (15.976) le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), qui s'est assuré un second "titre" de vice-Champion du Monde, et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), troisième à 18.415 secondes pour son retour dans le baquet de la W11 après avoir été privé de course à Sakhir en raison d'un test positif au coronavirus, et sacré Champion du Monde pour la septième fois de sa carrière depuis un bon bout de temps.

Le Thaïlandais Alex Albon (Red Bull), dont le futur n'a toujours pas été clarifié par son équipe, a terminé à la quatrième place, alors que le Britannique Lando Norris (McLaren) et son coéquipier espagnol Carlos Sainz se sont emparés des cinquième et sixième positions.

Ce tir groupé permet à McLaren de terminer à la troisième place du classement Constructeurs, derrière Mercedes et Red Bull, mais devant Racing Point et Renault.

Max Verstappen, auteur de la pole position samedi, a décroché son deuxième succès de la saison après s'être imposé lors du Grand Prix du Septantième Anniversaire de la Formule 1 disputé à Silverstone le 9 août dernier. Il s'agit aussi de sa dixième victoire en F1.

Le prochain Grand Prix de Formule 1, ce sera, a priori, à Melbourne (Australie) le 21 mars prochain à l'occasion du coup d'envoi de la saison 2021.