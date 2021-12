Quelle délivrance ! Champion du monde après le dernier tour d’une saison de folie, Max Verstappen peut laisser éclater sa joie après un dernier mano a mano avec son grand rival Lewis Hamilton. Le Batave de 24 ans s’est exprimé à notre micro et a raconté ses sensations à l'issue de la course. "La manière dont s’est déroulée la course est incroyable. Le début a été compliqué et tout s’est décidé dans le dernier tour. Cela fait bizarre de dire que je suis champion du monde, j’en suis super fier".

Red Bull aura tout tenté ce dimanche face à une Mercedes de Lewis Hamilton plus rapide. Une victoire qui rend le titre encore plus beau pour le natif d’Hasselt. "Même si j’avais voulu l’écrire, je ne l’aurais pas fait de la sorte. Cela a été passionnant jusqu’à la fin".

Prochaine étape pour le nouveau champion du monde ? Retrouver les siens. "Mon père était là avec ma copine et des amis. C’est très émouvant. Je suis impatient à l’idée de revoir ma mère et ma sœur".