Les images du dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi, ultime épreuve de la saison 2021 du Championnat du Monde de Formule 1, ont été visionnées par des millions de téléspectateurs aux quatre coins de la planète.

Quelques heures après avoir remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi et son premier titre mondial aux dépens de son rival Lewis Hamilton, Max Verstappen a dévoilé dans une interview "à froid" quelques détails encore inconnus du public...

"Cette journée a été une véritable montagne russe d'émotions, a souligné Max Verstappen. J'étais nerveux au moment de monter dans la voiture, je savais évidemment qu'il y avait un titre en jeu. Et cette montagne russe d'émotions s'est poursuivie pendant la course, parce qu'à un moment donné, la bataille semblait perdue. Mais je me suis toujours dit que j'allais tout donner jusqu'au dernier tour, que je n'allais pas leur rendre la vie facile. J'ai continué à croire que quelque chose pouvait se passer en ma faveur en fin de Grand Prix, même si un scénario tel que celui-là, on ne s'y attend jamais ! Après la safety car, j'avais un tour pour saisir ma chance avec des pneus plus frais, et c'est ce que j'ai fait. Ce qui est marrant, c'est qu'au moment où j'étais dans les échappements de Lewis, j'ai été pris d'une crampe énorme à la jambe, et cela a duré pendant tout le tour. Malgré la douleur, j'y suis allé à fond pendant mon attaque, j'ai serré les dents en me disant "Allez, allez !", car c'était très douloureux. Une fois en tête, il y avait encore deux longues lignes droites où j'ai dû batailler avec Lewis... et avec cette crampe, ce n'était vraiment pas agréable ! J'ai ensuite été soulagé après le virage N.9, quand ça s'est un peu calmé. J'ai pu lever le pied un peu plus tôt dans le virage N.12 car la douleur était insupportable. Tout cela, ça ajoute encore de l'émotion à cette course !"